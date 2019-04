The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 El Casal trabaja para unir las Glorias el lunes 22 La ASJ, las Sociedades Musicales y el Ayuntamiento tomarán la decisión final sobre el posible aplazamiento el domingo 21 a las ocho y media de la mañana sábado, 20 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Jorge (ASJ) baraja la posibilidad de trasladar el desfile de la Gloria Mayor, prevista para este domingo 21 de abril, al lunes 22 de abril "materializándose junto a la Gloria Infantil". Es uno de los acuerdos planteados en la reunión mantenida este sábado en el Casal de Sant Jordi, por parte de representantes de la ASJ, el Ayuntamiento y los Presidentes de las Agrupaciones Musicales involucradas en las Glorias. Las partes han emitido un comunicado conjunto en el que "a la vista de las inclemencias meteorológicas adversas", proponen unir ambos desfiles y fijan "el hipotético inicio de la Gloria Conjunta a las 11:30 horas desde el Partidor hasta la Iglesia de San Jorge". El comunicado establece que "no se tomará determinación sobre este posible traslado hasta el domingo día 21 de abril". A las 08:30 horas de la mañana han sido convocadas las partes para tomar la decisión sobre el desfile de la Gloria Mayor en la calle. En el texto señalan que "permanecen intactos los actos internos programados por cada filà", el domingo 21. También la Gloria de los hospitales se mantiene inamovible, como ha avanzado este sábado Radio Alcoy. De posponer el desfile de la Gloria por las calles de Alcoy, los autobuses que trasladarán a los Glorieros de los hospitales estarán situados en la Plaza de España (frente al Teatro Calderón), la Plaza Ramón y Cajal, y la Plaza Pintor Gisbert (Parterre).