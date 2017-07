The examples populate this alert with dummy content

EXCAVACIONES El Castellar confirma sus edades La segunda campaña de excavaciones del yacimiento medieval corrobora su función de control durante cinco siglos martes, 25 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/07/2017) El pasado islámico de Alcoy se consolida con nuevos datos sobre El Castellar. La segunda campaña de excavación Las constata que fue un poblado ex novo que adquirió una función defensiva durante cinco siglos. Quince personas, licenciados y estudiantes de las universidades de Alicante, Valencia y la Complutense de Madrid, además de personal del Museo Arqueológico Camil Visedo, han trabajado en el yacimiento medieval dirigidos por el arqueólogo Germán Pérez Botí. Las investigaciones han constatado las edades de El Castellar, poblado con función defensiva delimitado inicialmente en cinco siglos que podrían haber terminado con la ocupación cristiana, desde finales del siglo IX hasta el XIII. Los trabajos han sacado a la luz un nuevo aljibe de grandes dimensiones y parte de la muralla, en la que ha aparecido un contrafuerte, de cal y mampuesto. Además, los investigadores han hallado las primeras evidencias de unidades habitacionales adosadas a la muralla y han documentado un ajuar cerámico muy homogéneo, datado a finales del siglo X y primera mitad del XI, además de hornillos, ollas y cazuelas. A los hallazgos se suma la confirmación de un hábitat del periodo romano y tardorromano en el yacimiento.