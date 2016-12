The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El Castellar, el poblado perpetuo Germán Pérez Botí, arqueólogo y profesor de Secundaria, sitúa la importancia del yacimiento en su duración en el tiempo: desde finales del siglo IX hasta el XIII. Botí extrae estas conclusiones a través de su estudio de la cerámica lunes, 20 de julio de 2015 El Castellar podría haber durado casi cinco siglos. Eso dice su cerámica, al menos, así lo asegura la hipótesis del arqueólogo y profesor Germán Pérez Botí. Por tanto, la relevancia de este poblado islámico, en el que Pérez explica que hubo un momento significativo de despoblación, se centra en su perduración en el tiempo. El Castellar era un Hiṣn, que, aunque no comparable a las alquerías de alrededor, se alzó con la categoría de farqasa. Un poblado fortificado riquísimo en cerámica, que vivió el paso del tiempo de primera mano. Que podría haber contado incluso con un médico para sus hasta 150 habitantes y cuya importancia recaía, además, en el negocio de trajes de lino. Pérez hace un análisis detallado de su trabajo, al que le ha dedicado ocho años de su carrera. Aquí la entrevista.