EXCAVACIONES El Castellar se muestra ante 60 asistentes El yacimiento acoge una visita guiada el pasado sábado martes, 18 de julio de 2017 El sábado pasado tuvo lugar una excursión y visita guiada a las excavaciones arqueológicas del yacimiento de El Castellar, que actualmente realiza un grupo de estudiantes y arqueólogos dirigidos por Germán Pérez Botí. El historiador informó a los más de 60 asistentes de las características del antiguo hábitat fortificado medieval y de los pormenores de esta investigación arqueológica impulsada desde el Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó.