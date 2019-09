The examples populate this alert with dummy content

COPA FEDERACIÓN El Castellón, en El Collao, primer rival en Copa Federación Si el Alcoyano consigue llegar a semifinales de esta competición, jugará también la Copa del Rey esta misma temporada viernes, 20 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano se medirá ante el Castellón de Segunda B en El Colloa en dieciseisavos de final de la Copa Federación y que este año cuanta con muchas novedades. La más significativa, la clasificación para la Copa del Rey de esta temporada para los cuatro semifinalistas. El Alcoyano para llegar a este premio gordo tendría que pasar tres eliminatorias. La primera será ante Castellón, si pasa jugará ante el vencedor del Jove Español – Castellón y si vence, se enfrentaría al vencedor que va por el otro cuatro. En caso de disputar las tres eliminatorias, las tres serían como local. La primera, en principio será el 2/3 de octubre, aunque no se descarta algún cambio. Tanto Vicente Parras como Jorge Devesa ya se han pronunciado sobre la eliminatoria, ambos coinciden en que “tenemos mucha ilusión en esta competición porque hay premio gordo en caso de pasar tres eliminatorias a partido único”.