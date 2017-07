The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS El castillo de fiestas de Cocentaina muestra su perfil El montaje de la fortaleza de madera activa el reloj de los próximos Moros y Cristianos, que vivirán sus días grandes de 11 al 14 de agosto jueves, 20 de julio de 2017 Las fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina en honor a San Hipólito Martir vivirán sus días grandes entre el 11 de agosto, con la Nit de l'Olla, y el 14 de agosto. La ambientación de las calles del centro ha ganado con el inicio del montaje del castillo. Los contestanos cuentan los días para la celebración de sus días grandes.