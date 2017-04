The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 El castillo de fiestas vuelve a ser visitable desde el lunes 3 de abril Este año, el cuarto en que abre sus puertas al público, los asistentes podrán cantar en karaoke el Himne de Festes, además del selfie con el caballo y ver un audiovisual sábado, 01 de abril de 2017 El castillo de fiestas volverá a abrir sus puertas al público el lunes 3 de abril. Será el cuarto año en que la fortaleza de madera sea visitable. Desde 2014 el éxito de las visitas ha propiciado las continuas mejoras que se han ido incorporando año tras año tales como un audiovisual y video-mapping, el caballo del Sant Jordiet para poder hacerse selfie y finalmente, las visitas teatralizadas del año pasado. En 2017 añade un nuevo atractivo centrado en el himno de fiestas. El concejal de Fiestas, Raül Llopis, avanza que este 2017, "el castillo presenta un audiovisual renovado ya que hemos añadido un vídeo a modo de karaoke para que todos los niños puedan interpretar el himno de fiestas visualizando diferentes momentos del acto del Día de los Músicos. Una acción más que se suma a la celebración del centenario de nuestro himno, obra de Gonzalo Barrachina". Desde el lunes 3 de abril hasta el día 12, el castillo abrirá a los grupos con visitas concertadas por la mañana, de 9.30 a 13.30, y por la tarde, de 15.00 a 17.00 horas. A partir de las 17.30 hasta 20:00, abierto a todos los públicos. Y a partir del día 12 hasta el 15 para todos los públicos en horario de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Y el 18, último día de apertura (recordamos que los días 16 y 17, días de La Gloria y Gloria infantil está cerrado al público) con el mismo horario para todos los públicos. La entrada es de 0,50 euros para los menores de 16 años, y 1,50 euros para mayores de esta edad. Las reservas de grupos se pueden realizar al correo festes@alcoi.org y al teléfono 965537100 extensión 1231. "Sabemos que tenemos muy pocos días para visitas por lo que hemos decidido que los centros educativos puedan pedir, este año, la visita también por la tarde" añade el edil de fiestas. Llopis invita a todos los alcoyanos a acercarse y disfrutar de este espacio tan emblemático de las fiestas alcoyanas. "Poder entrar en el castillo siempre ha sido un sueño para todas las niñas y niños alcoyanos, subir allí arriba y al caballo blanco del Sant Jordiet era un anhelo que hicimos realidad y que cada abril podemos disfrutar todos, pequeños y grandes".