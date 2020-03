The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El castillo llama a la lluvia Comienza el montaje de la estructura de la fortaleza original de Fernando Cabrera - La previsión es que esté listo para el 1 de abril martes, 03 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/03/2020) Con la llegada del mes de marzo, la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado el montaje del castillo de Fiestas de Moros y Cristianos en la plaza de España que presidirá las celebraciones en honor a Sant Jordi. La fortaleza ideada por Fernando Cabrera ya tiene sus primeros listones ubicados sobre la Bandeja. Una de vez acabada la instalación de la Enramada, los primeros trabajos dedicados al castillo han vuelto a traer débiles precipitaciones como manda la tradición. Las 500 tablas del castillo que recubren el esqueleto de la fortificación y están conectadas por unos 3.000 tornillos han comenzado a instalarse este martes. La fortificación ha superado el siglo de vida y fue construida originariamente por Aznar Hermanos a partir de la idea original del artista Fernando Cabrera.