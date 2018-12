The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO El castillo de L'Orxa tendrá prospecciones arqueológicas Técnicos de Diputación han explicado las actuaciones que tendrán lugar en el primer trimestre de 2019 jueves, 27 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/12/2018) El castillo de Perputxent de L'Orxa tendrá por primera vez prospecciones arqueológicas. Se realizarán durante el primer trimestre de 2019 y así lo han explicado técnicos del área de arquitectura de la Diputación Provincial que han visitado la población para explicar los trabajos. Además de esta primera fase de prospección arqueológica habrá una segunda de consolidación y reconstrucción de estructuras con los materiales recuperados en la fase que se llevó a cabo hace dos años. Este proyecto de recuperación y puesta en valor del castillo de L'Orxa tiene un presupuesto de 100.000 euros.