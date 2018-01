The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO El castillo de Planes renace con una inversión de 700.000 euros La Diputación de Alicante ha finalizado la reparación de los daños provocados por el temporal del pasado año y prepara un proyecto para recuperar la torre del homenaje martes, 09 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/01/2018) La Diputación invierte 700.000 euros en la restauración del castillo de Planes. La antigua fortaleza medieval se está sometiendo a obras de consolidación y rehabilitación para reparar los daños sufridos por el temporal del pasado invierno. Con un presupuesto de medio millón de euros, la Diputación intervino de urgencia para reconstruir el muro derruido y reforzar el perímetro para evitar nuevos desprendimientos. Esta primera intervención ha dado pie a estudiar los vestigios arqueológicos hallados en el recinto y a ejecutar, durante este 2018, un nuevo proyecto valorado en 200.000 euros para rehabilitar la torre del homenaje, como ha explicado a RADIO ALCOY el alcalde y diputado provincial, Javier Sendra. La intención del Ayuntamiento es que el castillo sea el referente turístico del municipio. El alcalde no desiste en la intención de que el Ministerio de Fomento cumpla su compromiso de invertir en la fortaleza. El ministerio aprobó en el año 2000 destinar 1,4 millones de euros a través del plan del 1% cultural.