HISTORIADOR El catedrático de arqueología Ignasi Grau irá a excavar a la Polinesia Grau ha logrado recientemente el título de catedrático de universidad y su brillante currículum le ha permitido formar parte de una expedición alemana al Índico martes, 04 de junio de 2019 Desde hace unos pocos días Ignasi Grau es uno de los catedráticos más jóvenes de la Universidad de Alicante. Su amplia experiencia en la arqueología durante dos décadas le ha permitido ser reconocido con este título. Y lo va a estrenar por todo lo alto ya que ha formará parte de una expedición alemana que realizará unas excavaciones en una perdida isla de la Polinesia, cerca de las islas Fidji. Con Ignasi Grau hablamos sobre su trayectoria, sobre la Universidad de Alicante, sobre sus últimos viajes a República Checa o Croacia, sobre la arqueología industrial del Molinar, sobre La Sarga, sobre La Serreta, el poblado ibérico del Puig, la nueva excavación en el Cabeçó de Mariola… e incluso de Juego de Tronos!!!.