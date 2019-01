The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El CCJ acoge el primer encuentro de mediadores contra el acoso escolar en las aulas El objetivo de esta nueva iniciativa, en la que han participado 74 alumnos de 7 centros educativos, se centra en la prevención, tratamiento del acoso escolar y la formación tanto a alumnas y profesores como familias en temas de convivencia viernes, 18 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Este viernes el Centre Cervantes Jove (CCJ) ha acogido el primer Encuentro de Mediadores en los Centros Escolares, desarrollado por los alumnos del Ciclo Superior de Integración Social del CIP FP Batoi y en la que han participado 74 alumnos de 7 centros educativos. Las actividades formativas continuarán los próximos meses con una actividad para todo el profesorado también a través del CEFIRE. La formación para prevenir la conflictividad en las aulas durante el 2018 empezó con una primera actividad, las jornadas de Convivencia, "Compartir para vivir", organizadas con el CEFIRE de Alicante, en el mes de enero. La segunda actividad ha sido la jornada de hoy centrada en los alumnos dónde han participado de alumnos de diferentes centros: Salesianos San Vicente Ferrer; La Presentación; IES Padre Vitoria; IES Andreu Sempere; José Arnauda; Santa Ana y Sagrada Familia, acompañados de su profesorado. "Estamos muy contentos porque han participado 74 alumnos de 7 centros educativos de la ciudad dinamizados por los alumnos de Formación Profesional de Batoi creando un buen ambiente de convivencia entre ellos, destacando la puesta en común de las diferentes acciones en el ámbito de mediación que hacen en cada centro, convirtiéndose en una jornada muy enriquecedora para todos ellos", ha indicado el concejal de Educación, Alberto Belda. Contra el acoso escolar El acoso escolar, también conocido como bullying es, sin duda, uno de los problemas actuales que más preocupan tanto a los centros educativos como a las familias. Luchar contra la violencia y la conflictividad dentro de unos espacios tan importantes como las aulas donde se educa el alumnado alcoyano ha sido una de las líneas donde más se ha incidido desde el Ayuntamiento esta legislatura a través de la Concejalía de Educación, llevando a cabo 3 líneas importantes y complementarias, como ha querido recordar el Consistorio. En primer lugar, con la puesta en marcha el aula PI, para alumnos derivados por todos los centros educativos de la ciudad, donde se trabaja transversalmente desde diferentes disciplinas como la psicología para la educación e integración de este alumnado. En segundo lugar, la constitución, por primera vez en Alcoy, de la Comisión contra el Acoso escolar y que trabaja en la formación y prevención, así como en la creación de mecanismos de actuación conjunta ante un posible caso de este tipo. Desde su puesta en marcha en junio del 2017 a la comisión ha trabajado conjuntamente con los centros cada uno de los casos que han llegado haciendo la tarea de medicación y, sobre todo, dotando de recursos de todo tipo a los centros y las familias para la resolución de los conflictos de este tipo.