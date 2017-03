The examples populate this alert with dummy content

JUNTA ACCIONISTAS El CD Alcoyano amplía el capital en 200.000€ La Junta de Accionistas ha aprobado la creación de 20.000 nuevas acciones que ya están a la venta al precio de 10 euros cada una – El plazo para alcanzar la cifra fijada es de 2 a 5 años martes, 21 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/03/2017) En Ser Deportivos hemos conocido de primera mano la resolución de la propuesta de ampliación de capital por parte del Club Deportivo Alcoyano SAD que se trató en la Junta de Accionistas. Fernando Ovidio, gerente del club blanquiazul ha explicado en el programa que “se aprobó el principal punto del día que era la ampliación de capital de 200.000 euros y a partir de hoy cualquier persona puede comprar acciones del Alcoyano al precio de 10 euros que no se ha variado desde la inicial que tuvimos con la transformación y con la primera ampliación. Estamos encantados de que la gente invierta en el club”. Esta ampliación es posible gracias a la creación de 20.000 nuevas acciones que han salido a la venta de 10 euros y que se pueden comprar en las oficinas del club. Hay un plazo de entre 2 y 5 años para que esa ampliación se lleve a cabo aunque desde el club se espera “que sea en menos tiempo”. En cuanto a la finalidad de esa inversión el gerente explica que “sabemos que hay un poco de desfase presupuestario, si el equipo al final y como todos queremos consigue el play off será mucho menos y entonces el dinero se emplearía para futuro o para ver si la Ciudad Deportiva va cogiendo forma, estamos cerca de que se consiga ver la luz, sería para seguir invirtiendo en la entidad o en jugadores, el dinero sería para invertirlo en el club”. Aparte del tema de la ampliación de capital y otros asuntos tratados en la Junta de Accionistas, Ovidio ha hablado sobre la actualidad deportiva del equipo que ocupa el segundo puesto en la tabla a tan sólo dos puntos del líder, el Barça B, de las lesiones que han reducido el listado de jugadores disponibles y del abono de cinco partidos que lanzó el club hace algunas semanas para fomentar la asistencia de público a los últimos encuentros que se disputarán en El Collao hasta final de temporada.