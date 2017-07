The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE El CD Alcoyano cierra la medular El club blanquiazul ha fichado al mediocentro José Miguel Cubero - En 49 ocasiones ha sido internacional con su país, Costa Rica, compartiendo vestuario con Keylor Navas domingo, 30 de julio de 2017 El Club Deportivo Alcoyano ha fichado al internacional José Miguel Cubero, mediocentro de corte defensivo, natural de Costa Rica y que, a sus 30 años, vivrá como blanquiazul su segunda aventura en Europa, anteriormente formó parte del Blackpool inglés. Cubero, procedente del CS Herediano, ha fichado por una campaña, y en caso de ascenso, renovaría con el Alcoyano por una temporada más. Sus 49 ocasiones como internacional con la selección de Costa Rica, reafirman su experiencia en su posición, muy afectada en el vestuario blanquiazul la pasada temporada por las numerosas bajas que hubo en la defensa a lo largo del año. En agosto de 2010 debutó con la camiseta "tica". Representó a Costa Rica en las Copas Centroamericanas de 2011 y del 2014, en las Copas de Oro Concacaf de 2011 y 2015, en la Copa América 2011 y en el Mundial de Brasil de 2014. Ha sido campeón de la Copa Centroamericana 2014 y subcampeón de la misma competición en 2011. Cubero, siendo internacional, ha compartido vestuario con el guardameta del Real Madrid, Keylor Navas. Con el Herediano, equipo del que procede, ha ganado torneos de verano e invierno. La llegada de Cubero a Alcoy y al Alcoyano está prevista para el próximo lunes 31 de julio. Con este fichaje, todavía quedan algunas fichas sub 23 y también sénior por completar.