ALL STAR El CD Onil se impone a la liga local de baloncesto El partido central se ha decidido por un estrecho margen, mientras que no ha faltado el partido de veteranos, el concurso de triples o una iniciativa solidaria lunes, 24 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Liga Local de Baloncesto ha disputado la XII edición del All Star X Memorial Quico Córcoles. En el partido central el CD Onil se ha impuesto a la liga local. El partido ha sido muy igualado y con muchos puntos, decidiéndose en el tramo final. El marcador de 83--88 demuestra el buen partido disputado por ambos equipos. El CD Onil de Primera Autonómica ha estado la primera parte por detrás sin esforzarse al máximo, con cambios de cinco jugadores, pero en la segunda parte ha visto necesario emplearse a fondo para que los jugadores del combinado no se escaparan y finalmente tras remontar acabar por ganar por un margen de 5 puntos. Los parciales han sido 21-23, 25-16 para 46-39 al descanso, 18-22, para empezar el último cuarto 64-61, mientras que el 19-27 del último periodo ha sido el decisivo. Por el combinado de la liga local han jugado y anotado: B. Ródenas (8), J. Barrachina (13), C. Cano (23), J. Pozo (2) y Andreu Jordá (2) cinco- Alejandro Jordá, J. Pascual (21), E. Terol (6), A. Pozo, R. Sempere (2) y R. Sanjuan (6). Por el CD Onil: J.J. Francés (3), D. Fuster (14), D. Francés (7), E. Francés (16) y R. Blaya (14) -cinco- P. Moles (2), J.A. Carpio (4), A. Cutanda (9), C. Toro (9) y A. Sanchis (10). El MVP Trofeo Quico Córcoles al mejor jugador del combinado local fue para Javi Pascual y el del CD Onil para Carlos Toro, subcampeón de triples. Destacar los 19 triples anotados por los dos equipos, 9 y 10 respectivamente. Ángel Peñalver y Ángel Mataix han sido los técnicos de cada equipo. El partido ha sido dirigido por los colegiados de ASOAR Sergio Jordá y José Delgado con Aitana, Nuria y Ángela en la mesa. Se ha contado con la colaboración de los jóvenes del Nou Bàsquet Alcoi en el concurso de triples, con el ballet de Virginia Bolufer con tres actuaciones al inicio, descanso y final del partido y con el cartel realizado por Pablo Sempere a quien se le ha entregado una réplica del mismo. En el primer partido de veteranos del APAS-Panadería Sofía-Eatgreen se ha homenajeado a Vicent Masià, quien ha anunciado su retirada por lesión y se ha entregado al equipo un montaje con fotos de su trayectoria. En este choque se han juntado una veintena de jugadores, muchos de ellos después de años sin pisar una pista de baloncesto. Por lo que respecta a la otra cita importante en la mañana como ha sido el concurso de triples ha resultado ganador David Francés del CD Onil que ha ganado en la final a su compañero de equipo Carlos Toro por 8-6. En semifinales han quedado los jugadores de la liga local Carlos Santonja y Carlos Aparicio. Al tiempo se ha llevado a cabo una iniciativa solidaria propuesta por ASOAR, la Asociación de Árbitros, en la que se han recogido fondos para el pequeño Mauro Casasempere Sanchis que padece una de las llamadas enfermedades raras en concreto denominada autoinflamatoria para el que se ha hecho una rifa de dos cestas de Navidad, una gentileza de la liga local y del CD Onil, una sudadera del Fenerbace turco conseguida también por el Onil y un lote de productos Joma aportado por Ser Sport. Al final de la entrega de trofeos en la que han estado presentes el concejal de deportes, Alberto Belda, el director municipal de Deportes, Miguel Juan Reig y Jordi Tomás en representación de Mutua Levante, principal patrocinador de la liga local, se ha hecho entrega de un cuadro conmemorativo con los diez carteles de otras tantas ediciones del Memorial Quico Córcoles a la familia de Quico. Por lo que respecta al joven Mauro Casasempere Sanchis ha sido la mano inocente de la rifa, en la que se han recaudado cerca de 400 euros para tratar de combatir su enfermedad. A su vez, Mauro ha recibido los regalos de una camiseta de la liga local y un par de obsequios del CD Onil. El acto ha acabado con un aperitivo y vino de honor en la Cafetería La Pau.