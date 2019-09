The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO – CD RODA El CD Roda pone a prueba al líder El Alcoyano recibe como líder al conjunto del ex blanquiazul Javi Rubio – El partido será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en Radio Alcoy, en el 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 20 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano busca ante el CD Roda la quinta victoria consecutiva y sobre todo, mantener El Collao como un fortín. El partido viene marcado por la eliminación del Roda esta semana en Copa Federación que le privó de estar el viernes en el sorteo. El equipo de Villarreal, llega con la intención de ser el primero en vencer al Alcoyano y en El Collao. Un viejo conocido, como Javi Rubio, pondrá junto a sus jóvenes compañeros a prueba a un Alcoyano que es el líder en solitario del grupo. Vicente Parras hará algún cambio en el once inicial, la pareja del mediocentro de Jony Ñiguez y Diakité en campo grande, no acaba de convencer, ya que son dos jugadores muy similares que llegan a molestarse cuando hay campo por delante. En cambio, esta pareja en campos donde las dimensiones son más reducidas, combinan a la perfección. Aunque el equipo está en buena dinámica, mantener motivados a todos los jugadores será una tarea que debe gestionar bien Vicente Parras y es por eso por lo que este domingo ante el Roda, pueda introducir alguna variación en el once habitual. Juli y Ruba , apuntan a ser titulares el domingo. El colegiado asignado para este encuentro será Andrés Fuentes. El partido será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en Radio Alcoy, en el 1485 de OM, App Cadena Ser o en esta misma web desde las 17.45 horas.