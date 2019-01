The examples populate this alert with dummy content

ECONOMIA El CEEI acoge este miércoles una jornada informativa de las ayudas del IVACE en 2019 para empresas El encuentro está previsto a partir de las 11.30 horas en la sede del CEEI en Alcoy martes, 22 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CEEI acoge una jornada informativa de las ayudas 2019 para empresas innovadoras impulsadas por el IVACE. Las pymes de la Comunitat Valenciana tienen hasta la segunda quincena de febrero para solicitar cualquiera de las 6 subvenciones convocadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial IVACE y la Dirección General de Industria. Para ello, el CEEI Alcoy-Valencia ha organizado una jornada explicativa que tendrá lugar el próximo miércoles, 23 de enero, en su sede, a partir de las 11:30 horas. Las ayudas son para proyectos de digitalización de Pymes, subvención de hasta el 40% con importe mínimo del proyecto de 12.000 euros; para desarrollar proyectos en Empresas de Base Tecnológica, subvención de hasta el 70% con importe mínimo del proyecto de 30.000 euros; para realizar proyectos de I+D en Pymes de forma individual, subvención de hasta el 45% con importe mínimo del proyecto de 30.000 euros. La cuarta convocatoria es para realizar proyectos de I+D en Pymes en consorcio, y por último, para innovar en productos, procesos, en desarrollos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o adaptarse a la Industria 4.0.