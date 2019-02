The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El CEEI cierra el mejor resultado tras la fusión de centros Valencia y Alcoy La sede local crece en superficie un 50% y en resultados económicos un 63% martes, 19 de febrero de 2019

El balance del Centro Europeo de Empresas Innovadoras, el CEEI Valencia Alcoy muestra alzas destacadas en 2018. La sede de Alcoy ha experimentado un crecimiento del 50% de su superficie hasta alcanzar los 881 metros cuadrados utilizables. Sube también un 66% el número de módulos u oficinas que pasa de 16 en 2017 a los 26 creados el año pasado. La expansión ha hecho que el edificio del CEEI de Alcoy se encuentre al 65% de su capacidad. El director del CEEI-Alcoy Valencia, Jesús Casanova, destaca que las alzas de actividades, se ha traducido también en la mejora del 63% del resultado económicos en 2018. "Pasamos de los 26.000 eros de 2017 a 45.000 euros del año pasado derivados de la actividad generada". En la presentación del balance han estado Julia Company, directora general del IVACE, y el presidente de la Mancomunitat, Manolo Gomicia. El CEEI de Alcoy se fusionó al de Valencia en enero de 2016 para evitar su cierre.