INICIATIVA ECONÓMICA El CEEI y la MAC impulsan la creación de 10 empresas en un año La Agència Comarcal d’Impuls a l’Emprenedor genera negocios en 6 localidades de L’Alcoià y El Comtat miércoles, 24 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (24/01/2018) El CEEI Alcoy-Valencia y la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat han conseguido crear 10 empresas en el primer año completo de funcionamiento de la Agència Comarcal d’Inmpuls a l’Emprenedor. Con 109 acciones de asesoramiento desde sus oficinas de Muro, Cocentaina y Banyeres, la agencia ha trabajado con 43 emprendedores y 14 empresas. Los contactos con emprendedores han derivado en la puesta en marcha de 10 negocios de diferentes sectores. En cuanto a empresas, el trabajo con 4 de ellas ha sido especialmente intensas para afianzar su lanzamiento, según ha explicado el director del CEEI, Jesús Casanova, quien ha resaltado los “buenos resultados” de la agencia. De las 10 empresas creadas, 4 corresponden a Alcoy, 2 a Muro y el resto a Cocentaina, Fageca, Gorga y Banyeres. “La agencia ha demostrado que la comarca es emprendedora y que el emprendedurismo no es exclusivo de las ciudades, se puede emprender también en el mundo rural”, ha subrallado el presidente de la Mancomunidad, Manuel Gomicia. Tanto Gomicia como Casanova han mostrado su confianza en que los datos del año pasado se verán mejorados este 2018. “El entorno económico es más propicio para desarrollar proyectos emprendedores”, ha apuntado el director del CEEI.