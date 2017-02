The examples populate this alert with dummy content

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA El CEEI y la MAC lanzan el plan para captar talento emprendedor Jovempa se suma a la nueva edición de Emprendeaventura, con talleres y asesoramiento durante febrero y marzo jueves, 02 de febrero de 2017 El CEEI y la Mancomunidad han convocado una nueva edición de Emprendeaventura, el plan intensivo de formación para apoyar a los emprendedores en la gestación de proyectos empresariales. Al proyecto se adhiere este año la asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia (Jovempa), a la que se incorporarán los tres mejores iniciativas. El programa de entrenamiento para emprendedores persigue básicamente captar el talento de la comarca. La primera parte está formada por cuatro talleres, que se desarrollarán del 15 al 24 de febrero. El presidente del CEEI, Jesús Casanova, sostiene que en estas cuatro sesiones se abordarán los aspectos que debe conocer aquel que pretenda poner en marcha un proyecto de empresa. Se trata del modelo de negocio, el marketing, la formación de equipos y la elaboración del plan económico y financiero. Tras los talleres, los participantes se someterán a tutorías personalizadas en las que definirán sus proyectos. Ese trabajo final será evaluado por un jurado para establecer las tres mejores iniciativas, que se beneficiarán de servicios del CEEI y de un año de cuota gratuita en Jovempa. El presidente comarcal de esta patronal, Quino Palací, defiende el plan Emprendeaventura como un medio para “identificar a los empezadores de un negocio” y conseguir un “territorio innovador”. Parte de la actual junta de Jovempa ha participado en anteriores ediciones de este programa. Uno de ellos es su secretario, Javier Expósito, ganador en 2014: “Más allá de los premios y la visibilidad que te da esta iniciativa está el apoyo del CEEI a cada proyecto, porque el emprendedor necesita pulir ideas y darle forma para definir el modelo de negocio”, explica. El CEEI aspira a contar con 20 participantes. De momento ya cuenta con 9 inscritos en este plan que Casanova califica de “muy exitoso” en las ediciones y territorios en los que se viene desarrollando desde hace más de una década.