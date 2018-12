The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El CEEM ultima los trabajos previos para la cesión a la Generalitat El Ayuntamiento espera acabar en menos de tres meses la adecuación del edificio para entregarlo a la gestión del gobierno autonómico martes, 18 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La concejal de Bienestar Social, Aroa Mira, ha explicado que las obras del Centro Específico de Enfermos Mentales empezaron a finales de noviembre, marchan a buen ritmo y se espera que estén acabadas antes de los tres meses que hay de plazo. La edil confía en que en febrero ya podría cederse el edificio a la Generalitat Valenciana, que se encargará de su gestión. "Pese a quien le pese, queremos que el CEEM esté en marcha lo antes posible pues es una inifraestructura muy necesaria y que lleva arrastrando muchos problemas. Los papeles necesarios también han sido trasladados a la Conselleria y estamos a su disposición por si neceista algún otro trámite", ha explicado Mira. El presupuesto de la actuación se eleva a los 400.000 euros. OPINIONES DE MÓNICA OLTRA Y AMALIA PAYÁ La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha derivado la responsabilidad de cualquier retraso en la apertura del Centro de Enfermos de Mentales en el Ayuntamiento. Sobre la situación del CEEM, Oltra, ha explicado que su Conselleria lo tiene todo preparado, a la espera de recibir el edificio una vez acaben las obras del Ayuntamiento, "si lo hubiésemos recibido este año se hubiese podido poner en marcha, el presupuesto está. Estamos a la espera de que se acaben las obras de acondicionamiento para poder equiparlo y abrirlo al público". Estas declaraciones las ha realizado en la clausura de unas jornadas que han tenido lugar en Alcoy sobre energía y movilidad eléctrica, sostenibilidad, innovación e investigación. Por su parte, la concejala del Partido Popular, Amalia Payá, ha lamentado que la falta de agilidad por parte del gobierno municipal "esperamos que el Ayuntamiento realice con diligencia las obras y las mejoras necesarias”, ha manifestado Payá, añadiendo que “además esperamos que se realicen el resto de gestiones de manera efectiva para posibilitar la apertura del CEEM lo antes posible".