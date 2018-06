The examples populate this alert with dummy content

MICROVIÑA El Celler la Muntanya reintroduce el Verdilet para elaboración de vinos La variedad custodiada en un vivero de Beniarrés es una de las más antiguas y a la vez populares de la comarca miércoles, 13 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/06/2018) La Bodega El Celler La Muntanya ha logrado la reintroducción del Verdilet de Muro. La variedad custodiada en un vivero de Beniarrés es una de las más antiguas y a la vez populares de la comarca. Es consecuencia del verdil de maduración temprana y hasta la fecha sus promotores, el Celler La Muntanya, ha logrado la reproducción de 35 plantas. Esta iniciativa se enmarca en las labores de rescate y reproducción de variedades en el marco de la Càtedra Celler la Muntanya, Territori i Patrimoni. El objetivo de la bodega es iniciar la producción de vino blanco del año el próximo agosto. De manera paralela, El Celler La Muntanya ha iniciado los trámites para que las etiquetas de sus vinos lleven el sello de la Denominación de Origen propio a fin de hacer más efectiva la sostenibilidad rural y representar los intereses de los pequeños minifundios del cultivo de viñas en la comarca.