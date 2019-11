The examples populate this alert with dummy content

CAMPOSANTO El cementerio de Alcoy, en un congreso de la Ruta Europea de Cementerios Significativos El cementerio de Sant Antoni Abat forma parte de esta ruta y cada año se consolida como una referencia turística con visitas guiadas y visitas guiadas teatralizadas jueves, 31 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy presenta ante los socios europeos de la Asociación de Cementerios Significativos los valores de su camposanto. El de Sant Antoni Abat forma parte de la Ruta Europea de Cementerios Significativos, declarada Itinerario Cultural Europeo. En la Asamblea General Anual de la Asociación de Cementerios Significativos, celebrada en Gante, la ciudad participó en la presentación de proyectos, la herencia de los cementerios frente a su uso futuro en el siglo XXI, la mejora de la dinamización de los espacios entre las comunidades educativas y escolares y la presentación de propuestas de paquetes turísticos de varios cementerios de la ruta. Desde su conversión como producto turístico a partir de su incorporación a la Ruta Europea de Cementerios Significativos el camposanto de Alcoy ofrece mejoras como aplicaciones móviles en diferentes idiomas, nueva señalización en el recinto y material audiovisual promocional. Alcoy además se suma a la celebración de la Semana Europea de Cementerios Significativos con la organización de visitas nocturnas y diurnas, además de muestras teatralizadas y actos con motivo de la Semana Modernista y Día Mundial del Turismo. Ahora cuenta además con la reciente presencia de las cenizas del cantante alcoyano Camilo Sesto.