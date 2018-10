The examples populate this alert with dummy content

JUVENTUD El Centre Cervantes Jove acoge un fin de semana de 'terror' en vivo Los amantes del rol tienen una cita en el CCJ este fin de semana gracias a la primera edición del Evil Weekend miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Centre Cervantes Jove (CCJ) acoge, del 12 al 14 de octubre, la Evil Weekend, un festival de ambientación medieval dedicado a las historias de ficción y de terror. La propuesta prevé, desde este mismo viernes, una serie de encuentros en vivo en los que los participantes jugarán a caracterizarse para convertirse en distintos personajes. Así lo explica Pau Romero, gerente de la empresa Eviltailors, organizadora del amplio programa para este fin de semana: "Desde actividades de tiro con arco, esgrima, clases de caracterización sobre cómo maquillarse, y también partidas de rol en vivo, donde se expone una situación, un misterio o un asesinato, por ejemplo, que hay que resolver en dos horas, cada uno con su papel". ¿Uno de los platos fuertes? La partida de terror al más puro estilo Lovecraft en el Refugio antiaéreo de Cervantes, inscripción previa. El fin de semana de ocio saludable espera recibir hasta 300 jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años en una propuesta que contempla, entre otros premios, viajes a Alemania para disfrutar del Drachenfest de Frankfurt.