The examples populate this alert with dummy content

JUVENTUD El Centre Cervantes Joves recibe una media de 331 jóvenes al mes Entre abril y diciembre por el centro pasaron 2.650 usuarios.- Este último mes, con 416 jóvenes, fue el que mayor volumen de actividad registró lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Centre Cervantes Jove hace recuento de sus jóvenes usuarios. El CCJ acogió entre los meses de abril y diciembre del año pasado un total de 2.650 usuarios, lo que supone una media de asistencia mensual de 331 personas. Por rango de edad, los usuarios de 13 a 30 años representaron alrededor del 55%, con 1.453 visitantes, seguidos por los de 5 a 12 años, que fueron un total de 1.109. Para completar la cifra total, se encuentran los 88 que hicieron uso del Centro de información joven. Atendiendo a la distribución mensual, diciembre se posiciona como el mes que mayor volumen de actividad ha presentado, gracias a sus 416 usuarios. La concejal de Juventud, María Baca, destaca "las positivas cifras de asistencia" en parte, "por una rica y variada programación de actividades". El pasado mes de diciembre acogió algunos de los talleres con mayor éxito de participación de todo el periodo atendido. El ejemplo es Ven a crear tu instrumento que, con 85 jóvenes mayores de 12 años, fue el que más interés suscitó de entre todos los que se organizaron, seguido muy cerca por el concierto de navidad, en el cual, además de una actuación de los alumnos de la Escuela música Crescendo, se llevó a cabo un taller de música moderna. Algunas de las actividades programadas para los próximos días son una exposición por el día mundial del holocausto, el día 27 a las 19 horas. Entre los servicios que ofrece el CCJ, se encuentra la sala Wi-Fi, donde se dispone de conexión inalámbricas a Internet y 10 tablets a disposición de los usuarios; o la zona Amigos, que tiene una diana eléctrica, un futbolín y tres videoconsolas con sus respectivas pantallas.