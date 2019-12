The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE EN NAVIDAD El Centre d’Esports organiza el ‘Nadal Esportiu’ Como en años anteriores, habrá dos turnos de dos días para que nadie se quede sin poder participar miércoles, 04 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Concejalía de Deportes del ayuntamiento de Alcoy han organizado un año más el ‘Nadal Esportiu’. Vuelven las actividades de multiesport al Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre para que de manera gratuita, los más peques tengan la opción de pasar unas fiestas navideñas de lo más deportivas Un año más habrá dos turnos con dos fechas diferentes 27 y 30 de diciembre, por una parte y 2 y 3 de enero, por otra. El horario será de 9:30 a 13:30h . Habrá plazas limitadas por turno que tienen como objetivo llegar al mayor número de niños nacidos entre el 2007 y el 2013. Los inscritos podrán participar dos días o los cuatro si hubieran plazas disponibles. Los participantes conocerán diferentes modalidades deportivas todas con sesiones preparadas por técnicos especialistas y pensadas para divertir y educar a través del deporte. Las modalidades de este año serán juegos en el agua, rugby, deportes de raqueta, judo y otras. Los niños tendrán que traer ropa y gorro de baño, ropa deportiva y toalla. Las inscripciones se abrirán el próximo lunes 9 de diciembre hasta el 17 del mismo mes y se realizarán en las oficinas del Centre d’Esports , Avda. Juan Gil-Albert 6 o bien enviar la hoja de inscripción en formato PDF a esports@alcoi.org. La hoja de inscripción se puede descargar desde la web del Ajuntament d’Acloi en el área de Deportes. Destacar también que además de esta actividad, el Centre d’Esports trabaja y organiza algunas más para estas navidades como la Media Maratón, el Trofeo Navidad de Fútbol Sala o la San Silvestre.