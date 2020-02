The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El centro de Alcoy suma un nuevo derrumbe Un inmueble en Algezares se viene abajo sin causar heridos y obliga a cortar la calle - La Policía Local establece un itinerario alternativo para acceder a los juzgados domingo, 02 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy registra el sexto derrumbe dos semanas después del paso de la borrasca Gloria. En esta ocasión se ha venido abajo el inmueble situado en el número 23 de la calle Algezares, que estaba deshabitado y presentaba un estado de deterioro, y sin causar daños personales. Los cascotes han invadido parte de esta calle, frente al Museu de Bomberos, que ha sido cerrada al tráfico. Los servicios de emergencias han recibido un aviso sobre las 9:45 horas informando de que parte de esta vivienda, situada en la parte baja del casco histórico, se había desplomado. Los agentes de la Policía Local y los bomberos se han desplazado hasta este punto para acordonar la zona y evitar más riesgos. El arquitecto municipal, también, ha realizado una primera inspección en la que ha determinado que se debe de derribar las partes que han quedado en el aire y que presentan riesgo de caída. Así, y según ha informado el edil de Seguridad Raül Llopis, a partir de este lunes “se va a proceder a retirar las piedras de sillería de una manera ordenada” y los cascotes. Una vez culminen estos trabajos y se garantice que no haya peligro, se procederá a la apertura de la calle. A partir de este lunes y mientras duren los trabajos de derribo del edificio de Algezares, la Policía Local ha fijado un itinerario alternativo para acceder a la zona de los juzgados. Así, según la información facilitada, los automóviles deberán acceder desde la calle Santo Tomás y seguir por la calle Sant Miquel hasta llegar a los aparcamientos del Palacio de Justicia. El camino de salida pasa por la calle Verge Maria, en dirección a Buidaoli, Carmen y a buscar la calle Sant Blai para, de nuevo, acceder a Santo Tomás. El alcalde, Antonio Francés, y los ediles Jordi Martínez y Raül Llopis también se han acercado esta mañana a la zona afectada para conocer la situación.