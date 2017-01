The examples populate this alert with dummy content

ALZAMORA El centro comercial busca a su sexto dueño La firma Incus Capital saca a la venta los tres complejos de ocio que adquirió en 2012 miércoles, 25 de enero de 2017 El centro comercial Alzamora vuelve a estar a la venta. Busca a su sexto propietario desde su apertura en 2003. Incus Capital ha puesto a la venta el centro comercial de Alcoy, uno de los tres que adquirió en 2012 a Morgan Stanley. Uno de estos centros, el de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, lo ha vendido por más de 100 millones de euros, según fuentes del sector. Siguen en venta los centros comerciales de Alcoy y de Cuenca. El centro comercial Alzamora fue inaugurado en octubre de 2003. El proyecto, promovido por Promodeico, costó 27 millones de euros. Desde entonces, el complejo ha pasado por las manos de otras cuatro empresas, como ING o la alemana SEB.