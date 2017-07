The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El Centro Cultural Caixa Ontinyent ha recibido más de 11.000 visitantes Las instalaciones han acogido a lo largo del año 114 actividades en las que han participado 71 colectivos - La segunda campaña se reiniciará en septiembre con cinco exposiciones jueves, 27 de julio de 2017 El Centro Cultural Caixa Ontinyent ha recibido la visita de más de 11.000 personas en la primera temporada del 2017. A lo largo del año, el Centro ha realizado 114 actividades en las que han participado 71 colectivos. Las instalaciones han acogido 5 exposiciones, 26 conferencias, 18 conciertos y 65 citas más entre proyecciones, jornadas, convenciones, reuniones y actividades internas de la entidad. El Centro Cultural reiniciará la temporada en septiembre. En la programación hay previstas cinco exposiciones hasta acabar el año: una muestra de los alumnos de la Academia de Blai Tomás; la exposición del II Encuentro de Pintores de Fiestas de San Rafael; de Grabados de Jordi Albinyana; el VII Saló de la Tardor de Font d’Art y una exposición de Blai Tomás.