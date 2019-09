The examples populate this alert with dummy content

DANZA El Centro de Danza Al-Azraq cambia de ubicación y amplía sus clases Se ha trasladado de Entenza a la calle Perú - Ana Francés ha explicado en Radio Alcoy que al contar ahora con más espacio ha aumentado su oferta tanto en tipos de baile como para estar en forma jueves, 19 de septiembre de 2019

El Centro de Danza Al-Azraq ha iniciado el curso con una nueva ubicación cercana a la anterior. Ha subido un par de calles y ha pasado de Entenza a la calle Perú, 82. Con este nuevo espacio más amplio, ha permitido aumentar la oferta del centro tanto en tipos de baile como en opciones para ponerse en forma. Por un lado, Centre de Danza Al-Azraq cuenta con su gran especialidad, la danza oriental-egipcia, en todos los niveles, así como el flamenco oriental, Bollywood, danza africana, único lugar que lo ofrece en Alcoy, y como novedades la danza clásica, baile contemporáneo o sevillanas. También se puede practicar pilates, circuito de fitness, bodypump, GAP, yoga, zumba... Ana Francés, responsable del centro, ha estado en Radio Alcoy y ha explicado los detalles de este nuevo curso, con un amplio horario de 7'30 a 22 horas.