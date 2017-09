The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS SOCIALES El Centro de Enfermos Mentales vuelve a ver retrasada su apertura La nueva fecha es julio de 2018, un año y medio después de la anunciada por la vicepresidenta del Consell martes, 19 de septiembre de 2017 El retraso en la apertura del Centro Especifico de Enfermos Mentales (CEEM), un año y medio después de la fecha anunciada por la vicepresidenta Mónica Oltra, se debe a la falta de documentación necesaria para la cesión y puesta en marcha. El director General de Diversidad Funcional, Antonio Raya, explicó a los representantes de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcoy que antes de su cesión al Instituto Valenciano de Atención Socio Sanitaria, para su gestión y equipamiento, el Consistorio ha de realizar una serie de mejoras por importe de 88.600 euros. A estas mejoras hay que añadir la reparación de desperfectos producidos por el paso de los años sin mantenimiento. La concejal del PP, Amalia Payá, denuncia la desidia y falta de coordinación de los socialistas en la solución de este asunto.“No nos vamos a cansar de denunciar la desidia y falta de coordinación entre el Ayuntamiento y la Generalitat, ambos con gobiernos socialistas, en un tema tan importante como la apertura de este centro. El anuncio de su apertura para finales de 2016 y ahora el retraso hasta julio de 2018, es una burla hacia los alcoyanos”. La edil conservadora recuerda que el CEEM está acabado y pendiente de apertura desde hace más de 7 años.