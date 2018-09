The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO El Centro estrena imagen para atraer vecinos y negocios El Ayuntamiento anuncia campañas de promoción que resalten los valores de un barrio para “visitar, vivir y emprender” viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/09/2018) El Ayuntamiento de Alcoy ha creado una nueva imagen promocional para el Centro, que será la base de nuevas campañas con las que ensalzar los valores del barrio. El alcalde, Antonio Francés, ha precisado que esta propuesta, surgida de la Mesa del Centro, pretende “mostrar lo que representa y ofrece el corazón de la ciudad”. Ací, con una letra C que representa medio corazón guiños a las espirales modernistas, es la palabra que centra la nueva imagen. “Tiene fuerza y recoge los valores del barrio”, ha dicho el alcalde. La ha creado Pepe Valiente, diseñador de la empresa Brantz. “Queremos transmitir que el Centro de Alcoy es un espacio para emprender, para visitar y para vivir”, ha señalado. Las primeras acciones promocionales son vídeos a difundir en redes sociales y banderolas con la nueva imagen. En los vídeos destacan personas que trabajan y viven en el barrio. El objetivo es lanzar un mensaje positivo que ayude a atraer nuevos negocios y vecinos a un barrio que la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, ha definido como el “germen del Alcoy que conocemos pero también del que soñamos”. A la presentación de la imagen han asistido representantes del comercio, de los empresarios y de los grupos políticos, así como del campus de Alcoy. El alcalde y la concejal han valorado la “voluntad de todos por trabajar de forma conjunta para recuperar el Centro”.