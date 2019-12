The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El Centro Excursionista de Alcoy, en auge Son muchos los deportes que se practican dentro de este centro excursionista abierto a todos con el objetivo común de sentir pasión por la montaña. martes, 03 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/12/2019) Ser Deportivos se ha trasladado a la sede del Centro Excursionista de Alcoy, en la calle, Fernando Montañés, 3 de Alcoy para conocer más sobre esta entidad de más de 70 años de historia y que sin duda es un referente local y comarcal. Un centro excursionista en el que se pueden practicar muchas modalidades deportivas , todas ellas relacionadas con la montaña y que hoy, miembros de centro, nos han explicado en programa especial en el que hemos conocido muchas de las actividades y de los objetivos del Centre Excursionista d´Alcoi.