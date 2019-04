The examples populate this alert with dummy content

MUSICAL El centro ocupacional Gormaget vive su sueño Los alumnos están preparado un musical desde hace dos años – “Viviendo un sueño” se estrenará en el Teatro Calderón en 25 de mayo, las entradas ya están a la venta lunes, 29 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/04/2019) Todo empezó como una broma después de que los alumnos vienen un musical, pero Paula Fuster, trabajadora del centro ocupacional Gormaget (Aspromin), retó a que esa broma fuese una realidad. Hace dos años comenzaron los castings dentro del centro y se hizo cargo de dirigir a 74 personas en total, 29 estarán en escena. El próximo 25 de mayo se estrenará en el Teatro Calderón, las entradas están disponibles en tiketalcoy y en las taquillas del Calderón. En Hoy por Hoy Alcoy, hablamos con Paula Fuster, directora del musical y que nos explica el argumento y todos los entresijos de un trabajo que empezó hace dos años.