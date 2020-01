The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El centro registra el cuarto derrumbe en cuatro días La finca deshabitada del número 86 de la calle San Mateo se ha desplomado este mediodía y los cascotes han caído a un solar colindante jueves, 23 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy registra el cuarto derrumbe de un edificio en el centro histórico, en este caso deshabitado, desde el pasado lunes. El desplome de la finca número 86 de la calle San Mateo, en torno a las dos y veinte de la tarde, se suma a los de las calles Pintor Casanova, Casablanca y San Agustín, todas ellas en el casco histórico de Alcoy. El de este jueves se ha saldado con daños materiales, ya que la vivienda que ha caído como consecuencia de las lluvias estaba deshabitada. Los vecinos de las fincas colindantes no han sufrido daños, según la información facilitada.