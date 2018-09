The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD El Centro de Salud funciona a pleno rendimiento finalizadas las obras Los trabajos desarrollados desde 2016 han supuesto la ampliación de la superficie en 500 metros cuadrados y una inversión de 1,5 millones de euros lunes, 17 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/09/2018) El Centro de Salud de Cocentaina funciona ya a pleno rendimiento tras finalizar las obras de ampliación. Los trabajos comenzaron en el verano de 2016 y la inversión ha alcanzado 1,5 millones de euros. Los trabajos desarrollados han supuesto la ampliación de la superficie en 500 metros cuadrados. El proyecto de obras desarrollado ha permitido el crecimiento de la sala de fisioterapia y bajar a la primera planta la zona de consultas a las personas mayores para facilitar su acceso. Antonio Hernández, concejal de Sanidad, ha explicado que las obras han aportado amplitud y mejor servicio a usuarios y trabajadores. "Ha habido una redistribución de servicios. Donde antes estaban las consultas ahora está la zona de Urgencias, por ejemplo". El edil recuerda que aunque el edificio remodelado funciona desde la segunda semana de septiembre a pleno rendimiento, la actividad del Centro de Salud de Cocentaina no ha parado y las obras se han desarrollado de manera paralela.