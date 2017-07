The examples populate this alert with dummy content

IBI El Centro San Pascual pide a la Conselleria seis plazas más para poder cubrir la creciente demanda La asociación Acodip ha aprovechado la visita a Ibi de la vicepresidenta Mónica Oltra para solicitar la ampliación a 60 la capacidad del centro, que presta servicio a 54 personas con discapacidad intelectual y está saturado jueves, 27 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/07/2017) El Centro Ocupacional San Pascual de Ibi pide a la Conselleria que amplíe en seis plazas su oferta para atender a discapacitados intelectuales, lo que supondría aumentar a 60 las 54 personas que acoge en la actualidad. La asociación Acodip ha aprovechado la visita de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, la vicepresidenta Mónica Oltra, el pasado martes, para solicitar la ampliación del Centro Ocupacional San Pascual, que, actualmente, con 54 personas, se queda corto por la creciente demanda. Paco Rico, director del centro, recuerda que, en l'Alcoià i el Comtat, solamente hay dos recursos de centros ocupacionales para este tipo de personas, Gormaig en Alcoy y el de Ibi, y "poco a poco están saturándose" y "están en lista de espera". La Conselleria se ha comprometido a estudiar el proyecto, al que se añadiría la creación de dos viviendas tuteladas, una para mujeres y la otra mixta, que se suma a la que se creó hace dos años y en la que viven cinco jóvenes varones discapacitados intelectuales.