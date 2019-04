The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El centro turístico de la Mancomunitat registra 1.645 visitantes desde su inaguración Los turistas, procedentes de municipios de Alicante y Valencia y de diez países, conocen la oferta gastronómica, historia, fiestas, naturaleza y cultura de l'Alcoià y El Comtat lunes, 15 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Más de 1.500 personas visitan el centro turístico de la Mancomunitat de l’Alcoià y El Comtat en L’Orxa en sus primeros nueve meses. Desde que el centro abriese sus puertas en agosto del año pasado, 1.645 visitantes han conocido la oferta turística, los medios naturales, la gastronomía, la fiesta y la historia de los catorce municipios que componen la Mancomunitat. Los visitantes proceden, en su mayoría, de localidades de la provincia de Alicante y Valencia pero también el centro ha atendido a turistas de 10 países, según informan desde la Mancomunitat. Al edificio acuden, principalmente, los fines de semana tras realizar alguna excursión o practicar cicloturismo con la intención de recibir más información sobre otras actividades y lugares a visitar en l’Alcoià y El Comtat. Desde la Mancomunitat confían en seguir atrayendo a más visitantes coincidiendo con los periodos vacacionales y el buen tiempo para los próximos meses.