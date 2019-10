The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA El Certamen Coral posarà un any més brillant colofó a la Fira de Tots Sants Tindrà lloc el 9 de novembre i arriba a la 39 edició - Els cors participants seran de Sant Cugat, Molina de Segura i Langreo, Asturies - L'obra obligada d'aquest any és Mareta, Mareta de Josep Robert Sellés martes, 22 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El 39 Certamen Coral tancarà el cicle de la Fira de Tots Sants de Cocentaina el proper 9 de novembre. La organització ha designat les tres corals finalistes. Participaran la Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat de Barcelona, el Coro Diatessaron de Molina de Segura de Murcia i el Grupo Vocal Amitié de Langreo, Asturias. El primer premi està dotat amb 3.000 euros, el segon amb 1.800 i el tercer amb 600. El certamen, que presideix Pepa Alba, està organitzat per l’Associació Certamen Coral Fira de Tots Sants, integrada per membres del Cor de Cambra Discantus. La alcaldessa, Mireia Estepa, recorda que és un honor, tancar la Fira amb aquest esdeveniment. Els participants hauran d’interpretar l’obra obligada ‘Mareta, Mareta’ de Josep Robert Sellés, homenatge al V Centenari del Miracle de la Mare de Déu. A més el certamen coral donarà la recaptació de la taquilla al Projecte de Caritat d’aquest V Centenari.