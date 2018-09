The examples populate this alert with dummy content

CONCURSO El certamen coral de Tots Sants llega a la 38 edición La de este año concluirá con la entrega del segundo premio Firacor al mejor de los tres últimos ganadores lunes, 24 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (24/09/2018) El certamen coral Fira de Tots Sants alcanza la 38 edición y cierra este año el segundo ciclo de nuevo premio Firacor. Este último premia a la mejor agrupación de las tres últimas ganadoras. Antes de la entrega del Firacor, tres corales se disputarán los premios de la 38 edición del Certamen Coral Fira de tots Sants el 10 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en El Teular. Raül Belda, coordinador del certamen detalla que este año ha habido "una demanda importante". El Comité de selección ha escogido como agrupaciones finalistas al Coro de Cámara de Tinto (Burgos), el Coro de Cámara Musical Santa Cecilia de Onda y al Pax Cor de Cambra de Sabadell. Las corales tendrán que interpretar una pieza obligatoria en valenciano compuesta para la ocasión y basada en un poema de Manel Rodriguez Castelló. El cartel anunciado de la 38 edición es obra de Jose Antonio Espinar y aglutina distintos estilos, como explica la presidenta del certamen y del Cor de Cambra Discantis, Pepa Alba. "El comic, la ciencia ficción la imagen central es una venus o dama del agua". Añade que la alusión más directa al certamen son las imagenes "del fondo marino, corales". Los premios los decidirá el jurado y el público asistente. Las entradas ya están a la venta.