POLÍTICA "El CETA afectarà a les petites i mitjanes empreses i al sector agrari de la comarca" L'eurodiputada Marina Albiol visita Alcoi per apropar a la comarca un assumpte d'àmbit europeu: la signatura del tractat de la Unió Europea amb el Canadà lunes, 13 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO La Ventana (10/02/2017) La diputada d'Esquerra Unida en el Parlament Europeu, Marina Albiol, va visitar la setmana passada Alcoi per donar una xerrada sobre el CETA. L'eurodiputada va estar el dijous, 9 de febrer, al Centre Ovidi Montllor per apropar a la comarca un dels temes més rellevants a l'àmbit socioeconòmic que es debateix a Brussel·les aquestos dies: el tractat comercial que la UE pretén signar amb el Canadà a favor de les grans multinacionals. Albiol avança que l'acord podria tenir conseqüències nefastes, en primer lloc, per a les petites i mitjanes empreses, i, en un segon, pel sector agrari, de què viuen bona part dels municipis de la comarca de l'Alcoià i el Comtat. ""El CETA afectarà a les petites i mitjanes empreses, que no podran competir amb les multinacionals", insisteix Albiol. Esquerra Unida prepara mobilitzacions front al Parlament Europeu d'Estrasburg per frenar la signatura del CETA el 15 de febrer, tot i que la seua aprovació, assegura Albiol, sembla inevitable.