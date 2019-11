The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL El CFC Ciudad Alcoy presenta a Burger King como nuevo patrocinador de su primer equipo Al tiempo se ha aprovechado para presentar las nuevas camisetas - Han estado los capitanes Vicedo, Capone y Trenzano y el portero Alberto, junto a Juli y Pepe Aroca martes, 19 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CFC Ciudad Alcoy ha presentado al nuevo patrocinador del primer equipo de Primera Regional que será Burger King. El acto ha tenido lugar en el Burguer King de la carretera Valencia, en la salida de Alcoy hacia Valencia. Al tiempo se ha aprovechado para presentar la nueva equipación que estrenará este domingo el primer equipo y que pronto irán incorporando el resto de equipos del club, un total de 20. En esta presentación han estado los tres capitanes, Capone, Diego Vicedo y Trenzano, junto a Juli y Pepe Aroca, así como la gerente de zona de Burger King, Lili Almeida. Desde la entidad han querido dar las gracias a la propìa Lili Almeida, así como a las responsables de Burger King España-Portugal, Josefina Brendel, Nuria Aguado y Alba Cebas, por haber confiado en este proyecto y agradecen a su vez el impulso recibido por una marca internacional que está en prácticamente todos los países del mundo, confiando en que éste fuese el inicio de una larga relación. Además los socios de la entidad contarán con descuentos en los dos centros de Burger King en Alcoy, en el que se ha realizado la presentación en la carretera Valencia, como en el existente en la Alameda Camilio Sesto. El CFC Ciudad Alcoy se fundó en el año 2000 con la primera edición del Campus Ciudad de Alcoy, pero ésta es su cuarta temporada de funcionamiento con una estructura de 13 equipos de 14 jugadores y 7 de unos 18, por lo que estamos hablando de más de 300 futbolistas de todas las edades.