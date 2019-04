The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El ciclismo femenino está de moda El alcoyano José Vicente Peidro dirige el único equipo femenino élite sub 23 de la provincia de Alicante, llega a la radio con Melisa y Cristina, dos componentes del equipo miércoles, 10 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/04/2019) En Ser Deportivos hablamos de ciclismo femenino con Melisa Gómiz y Cristina Soler. Ellas son de Almoradí (Alicante) y Bélgida (Valencia) respectivamente y las dos forman parte del equipo que dirige el alcoyano José Vicente Peidro, que además está al frente del equipo Mutua Levante masculino. Con ellos hemos hablado de su deporte y de cómo va evolucionando un equipo “trampolín” con la intención de formar a ciclistas para equipos superiores. El equipo femenino está quinto en el ranking nacional, el juvenil tercero. No te3 pierdas la tertulia de ciclismo femenino que hemos tenido en Radio Alcoy.