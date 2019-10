The examples populate this alert with dummy content

HISTORIA El ciclo sobre el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos empieza con una exposición Se inaugura esta tarde a las 19,30 horas en el Centre Cultural Mario Silvestre con la presencia del periodista José María Perea - Josep Lluís Santonja, Rafa Hernández y Pedro Juan Parra han estado en Radio Alcoy para explicar los distintos actos jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/10/2019) Josep Lluís Santonja, Rafa Hernández y Pedro Juan Parra han visitado Radio Alcoy para explicar detalles de la 'Història del poder municipal a la ciutat d'Alcoi. 40 aniversari dels primers ajuntaments democràtics'. Esta tarde a partir de las 19,30 horas se inaugura la exposición con la que se da inicio a los actos en el Centro Cultural Mario Silvestre con la presencia del periodista José María Perea. El martes 15 será la primera de las conferencias a cargo de Santonja, la segunda serà el jueves 17 con Hernández y la tercera el martes 22 con Parra. Los actos se completarán con la edición de un lilbro sobre las elecciones de los últimos 40 años y habrá una cena en la que se homenajeará a Vicente Boronat, el exconcejal de mayor edad.