GESTIÓN MUNICIPAL El cierre de comercios en Entenza enfrenta a PP y PSOE El gobierno denuncia la inacción de anteriores ejecutivos en la calle en respuesta a la petición de los conservadores de ayudas exclusivas para paliar los efectos de la reforma martes, 09 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/07/2019) El Partido Popular se ha acogido al cierre de 45 comercios en Entenza para reclamar la puesta en marcha de ayudas para la implantación de nuevos negocios en la calle. Su portavoz, Quique Ruiz, ha lamenta la negativa del gobierno local a su propuesta pensada en paliar los inconvenientes por la reforma. "Es una propuesta que durante los últimos meses nos han planteado todas las asociaciones de comerciantes" La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, justifica la negativa a la petición que formuló mediante ruego el PP en el anterior pleno, en que su aprobación desvirtuaría las ayudas puestas en marcha para revitalizar el centro. Señala que el cierre de negocios en Entenza tiene su origen en la "inacción de anteriores gobiernos". La edil recuerda que existen otros planes de ayuda como los del programa Impuls o los beneficios fiscales que pueden solicitar los comerciantes de esta calle, entre otros.