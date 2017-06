The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El cierre del puente de San Jorge condiciona la campaña de rebajas El sector apunta a un incremento de ventas del 7% respecto al año anterior viernes, 30 de junio de 2017 La campaña de rebajas de verano comienza en Alcoy con el hándicap del cierre del puente de San Jorge. Los comerciantes aspiran a alcanzar un incremento de ventas del 7% respecto al año pasado, superior a la media provincial. “Pero todo va a depender de cómo afecte la obra del puente”, reconoce el presidente de Aceca, Rafael Pérez. La campaña que arranca este sábado, asegura Pérez, “va a ser buena”. Superior en ventas a la del pasado año, que ya fue la mejor de los últimos años, con un crecimiento del 12%. Pérez admite que estas previsiones quedan condicionadas por la obra del puente de San Jorge, que va a mantener cortada la infraestructura durante todo el verano. El presidente de Aceca explica que, especialmente durante la campaña de rebajas, una parte importante de las ventas del comercio local corresponden a clientes de la comarca. “El Ayuntamiento nos ha prometido una correcta señalización para facilitar el acceso al Centro. Esperamos que cumplan”, afirma. La previsión que maneja Aceca es superior a la que la federación de comerciantes (Facpyme) ha fijado para la provincia, que apunta a un aumento de entre 3 y el 4%. Los comercios de Alcoy, tanto a través de Aceca como de la Federación de Comercio, han hecho coincidir este año con las rebajas la campaña de la Ruta de Tapeo, que se prolonga durante todo el mes.