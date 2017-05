The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El cine de las emociones El cine de los alumnos del Centro de Educación Especial Sanchis Banús de Ibi recibe el reconocimiento de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de Valencia lunes, 29 de mayo de 2017 Los alumnos del Centro de Educación Especial Sanchis Banús de Ibi están de enhorabuena. Han recibido recibe el reconocimiento de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de Valencia. La MICE se celebra en Valencia con subsedes en diferente lugares, entre ellos Madrid. Este año se ha celebrado la quinta edición y estaba dedicada a la India. Este festival ha ido ganando importancia y las entradas para la gala de inauguración, en el Palacio de las Artes de Valencia se acabaron en pocas horas, como ha explicado Mariola Reig, profesora del Sanchis Banús. Dentro de la MICE y desde hace 3 años está la sección Sambori Mice, para centros educativos que pueden presentar cortometrajes o booktrailer en valenciano en el que los alumnos tienen que participar en todo el proceso. "Nosotros participamos desde la primera edición casi por casualidad pero gracias a esta experiencia vimos que el estudio de los audiovisuales podía aportar a nuestros alumnos y ahora tenemos montado un projecte de cine". El público ha premiado este año Quatre mirades, un sentiment. La película, con más de 6.000 visualizaciones en youtube, trata la importancia del lenguaje no escrito. Este centro cuenta con la experiencia del año pasado en que el corto Jordi i Adrià son futbolers fue premiado en la categoría Primaria entre los más de 100 presentados.