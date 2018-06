The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD VIAL El cinturón por bandera La campaña de Educación Vial, que alcanza en Alcoy a 3.500 alumnos, concluye con un simulacro de vuelco de vehículos martes, 12 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alumnos de 4º curso de Secundaria de Alcoy han podido comprobar la importancia de utilizar el cinturón de seguridad con la actividad que este martes culmina la campaña de Educación Vial de la Policía Local, que este curso ha incrementado la participación en un 10%. Han subido a un vehículo de simulación de vuelco, financiado por Unión Alcoyana Seguros. El vehículo, instalado en la plaza de Dins, ha permitido desarrollar las sesiones prácticas para los alumnos, que a lo largo de este curso han asistido a charlas de concienciación para fomentar el uso de los dispositivos de seguridad, como el cinturón o el casco. El programa de Educación Vial se ha ampliado este año a 4º de Secundaria con el objetivo de acercarse a los jóvenes “que en menor plazo de tiempo utilizarán el coche”, según ha aplicado el jefe de la Policía Local, David Lerma. “Queremos que, cuando dentro de unos años suban al coche, se acuerden del día en que estaban dentro de un vehículo que volcaba en la plaza de Dins”, ha recalcado Lerma. La ampliación del programa a un nuevo tramo educativo ha dejado la participación en 3.500 alumnos, un 10% que el pasado año. El objetivo de la Policía Local es “aumentar en calidad y cantidad” la Educación Vial, de la que Alcoy es pionera y referente. Lerma ha precisado que las sesiones teóricas inciden especialmente en combatir los “tres grandes enemigos” de la conducción: el alcohol y las drogas, las distracciones y el exceso de velocidad. A la simulación ha asistido el presidente de la Unión Alcoyana Seguros, Enrique Rico, que no ha dudado en subirse al vehículo. La empresa ha aportado fondos para construir la grúa que hace girar el vehículo sobre sí mismo. El jefe del parque de bomberos, Antonio Córdoba, ha recalcado que el número de excarcelaciones por accidentes de tráfico ha disminuido en los últimos años por el mayor uso del cinturón. “Por suerte, cada vez las lesiones son menores”, ha explicado.