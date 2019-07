The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE Y SOLIDARIDAD El Círculo Industrial albergará la sexta Noche Solidaria de Jovempa Cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio, ACECA y Federación de Comercio - Se recogen fondos para diez entidades solidarias y se entregan los trofeos de la liga de pádel solidaria miércoles, 03 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/07/2019) El salón de actos de la Cámara de Comercio fue el lugar donde se presentó la sexta edición de la Noche Solidaria organizada por Jovempa. Este acto solidario tendrá lugar este viernes 5 de julio en el Círculo Industrial a partir de las 21 horas. Durante el mismo se darán los trofeos de la liga solidaria de pádel que ha tenido tres citas en las sedes de Altamira, Urban Pádel y Pádel Alcoy, así como se entregará el dinero recaudado para diez asociaciones solidarias de nuestra ciudad y comarca. Para recoger fondos se han repartido talonarios a un euro por los distintos comercios de la ciudad y se han vendido pulseras solidarias a dos euros. Los participantes entrarán en el sorteo de tres premios de 300, 200 y 100 euros en cheques para gastar en los comercios alcoyanos. Aún se pueden comprar estos boletos y aún se puede apuntar a la cena de la noche solidaria. En la presentación de este evento participaron el presidente de Jovempa, Quino Palací, acompañado por Miguel Ángel Llorens, junto a los entonces concejales de Deportes, Alberto Belda y Bienestar Social, Aroa Mira.