CULTURA El Círculo Industrial crece La nueva dependencia, inaugurada el pasado sábado, será utilizada para exposiciones y conferencias lunes, 03 de diciembre de 2018 El Círculo Industrial ha inaugurado una nueva dependencia en la que realizará exposiciones y conferencias. La entidad que cumple 150 años cuenta de este modo con nuevas dependencias para albergar su amplia oferta cultural. El edificio tiene dos salas y se ubica entre el jardín y el aparcamiento. La iluminación son lucernarios en forma de pirámide y las principales vistas y ventanales están hacia el jardín, como ha explicado el arquitecto Santi Pastor. La primera exposición que ya puede verse es la de papeles de fumar de Mauro y Ramón Gisbert con una variedad de carteles en material original y archivo fotográfico de Papeleras Reunidas. El miércoles se presentará el libro sobre toda esta documentación.